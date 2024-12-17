закрыть
17 декабря 2024, вторник, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита через Украину

5
  • 17.12.2024, 19:40
  • 1,958
Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита через Украину

Подписана декларация.

Ключевые газовые компании из Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита через Украину в следующем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление словацкой SPP — одного из подписантов декларации.

Агентство напоминает, что срок действия действующего транзитного договора на прокачку газа из России истекает 31 декабря. Как уточнили в SPP, среди подписантов декларации за продление транзита: сама SPP, ее оператор газовой сети Eustream AS, венгерские MOL Uzbek Oil and Gas Plc и MVM, а также торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии.

«Мы представим декларацию президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она получила информацию из первых рук об угрозе энергетической и экономической безопасности в нашем регионе», — приводит Bloomberg заявление председателя правления и гендиректора SPP Войтеха Ференца.

В заявлении SPP также говорится, что без транзитного соглашения регион может «понести значительный экономический ущерб в ближайшем будущем», а остановка поставок обойдется Словакии более чем в €220 млн ($231 млн) на закупку и транзит газа из других источников. Для Украины же прекращение транзита «приведет к необратимому ущербу украинской газовой инфраструктуре», считают в SPP.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип