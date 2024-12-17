Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита через Украину 5 17.12.2024, 19:40

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Подписана декларация.

Ключевые газовые компании из Центральной Европы подписали декларацию в поддержку продолжения транзита через Украину в следующем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление словацкой SPP — одного из подписантов декларации.

Агентство напоминает, что срок действия действующего транзитного договора на прокачку газа из России истекает 31 декабря. Как уточнили в SPP, среди подписантов декларации за продление транзита: сама SPP, ее оператор газовой сети Eustream AS, венгерские MOL Uzbek Oil and Gas Plc и MVM, а также торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии.

«Мы представим декларацию президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она получила информацию из первых рук об угрозе энергетической и экономической безопасности в нашем регионе», — приводит Bloomberg заявление председателя правления и гендиректора SPP Войтеха Ференца.

В заявлении SPP также говорится, что без транзитного соглашения регион может «понести значительный экономический ущерб в ближайшем будущем», а остановка поставок обойдется Словакии более чем в €220 млн ($231 млн) на закупку и транзит газа из других источников. Для Украины же прекращение транзита «приведет к необратимому ущербу украинской газовой инфраструктуре», считают в SPP.

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