Министр образования заявил про перебор подготовки айтишников в Беларуси 7 17.12.2024, 19:45

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Андрей Иванец

По словам Андрея Иванца, айтишники больше не нужны луканомике.

Министр образования Андрей Иванец по итогам совещания в БНТУ по вопросам, касающимся подготовки инженерных кадров, заявил про перебор подготовки айтишников в Беларуси, передает БелТА.

Он обратил внимание на то, что следует четко реагировать на потребности рынка труда в инженерных кадрах. Глава Минобразования заметил, что виден определенный дисбаланс.

- По таким направлениям, как информационные технологии, сегодня фактически в два раза больше готовим специалистов, чем востребовано в экономике.

Иванец отметил, что подобное говорит об инерционности, пояснив, что нужны были именно данные специалисты, однако прошло четыре-пять лет и стало видно, «что каждый инженер должен быть фактически IT-специалистом, но по своему прикладному направлению». Кроме того, он подчеркнул, что по таким направлениям, как сельское хозяйство, промышленность, лесное хозяйство, в стране в 1,5-2 раза меньше специалистов готовится, чем востребовано перечисленными отраслями.

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