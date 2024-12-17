Польша предоставит Украине новый пакет помощи
- 17.12.2024, 20:02
Это произойдет в январе следующего года.
Польша передаст Украине новый пакет помощи. Это произойдет в январе следующего года.
Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает «Интерфакс-Украина».
Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая сегодня проходит во Львове, Туск объявил, что Польша готовит 46-й транш помощи Украине.
«Мы готовим следующую донацию», - сказал польский премьер.
Он уточнил, что пакет помощи будет готов в январе. Кроме этого, по словам Туска, возможно, Польша совместно с другими партнерами будет готова передать «некоторую технику», которая нужна Украине.