Польша предоставит Украине новый пакет помощи 17.12.2024, 20:02

Это произойдет в январе следующего года.

Польша передаст Украине новый пакет помощи. Это произойдет в январе следующего года.

Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает «Интерфакс-Украина».

Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая сегодня проходит во Львове, Туск объявил, что Польша готовит 46-й транш помощи Украине.

«Мы готовим следующую донацию», - сказал польский премьер.

Он уточнил, что пакет помощи будет готов в январе. Кроме этого, по словам Туска, возможно, Польша совместно с другими партнерами будет готова передать «некоторую технику», которая нужна Украине.

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