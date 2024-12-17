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В Минске нашли утопленника в Свислочи

  • 17.12.2024, 20:09
В Минске нашли утопленника в Свислочи

Пропавшего мужчину 1980 года рождения обнаружили сотрудники ОСВОД.

В Минске сотрудники ОСВОД обнаружили в реке утонувшего мужчину.

По информации ведомства, с утра ОСВОД проводил обследование дна реки Свислочь вдоль улицы Ленина – искали без вести пропавшего мужчину 1980 года рождения, жителя Минского района.

К вечеру в ОСВОД сообщили, что нашли мужчину утонувшим.

«Вероятная причина гибели — падение в воду. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в ведомстве.

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