Проваливший оборону Курска командир «Ахмата» стал профессором курского университета 17.12.2024, 20:11

Апти Алаудинов

Апти Алаудинов десятки раз заявлял о «полной остановке» продвижения ВСУ в Курской области.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России и командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов получил звание почетного профессора Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) в Курске. Об этом на торжественной церемонии объявил ректор вуза Сергей Емельянов. Звание почетного профессора вручается университетами выдающимся ученым, деятелям культуры и других сфер в знак признания их заслуг.

«Апти Аронович любезно согласился принять предложение стать почетным профессором нашего университета. Для нас это большая честь. Мы все знаем Апти Ароновича как видного военного деятеля и настоящего патриота России», — заявил Емельянов. Ректор выразил уверенность, что личный пример Алаудинова станет «неоценимым вкладом» в «первостепенную задачу» — воспитание достойных российских граждан.

«Ахмат» должен был обеспечивать безопасность границы в Курской области в начале августа, когда в регион вторглись ВСУ. Однако украинские войска не встретили какого-либо сопротивления и всего за несколько дней заняли около 1300 квадратных километров российской территории. Позже Алаудинов объяснил это тем, что украинцы якобы «разминулись» с чеченским подразделением.

После этого командир «Ахмата» неоднократно уверял, что обстановка в Курской области стабилизируется и не является критической. В сентябре он заявлял о «полной остановке» продвижения украинских войск, а также сообщал об уничтожении значительного количества сил и техники ВСУ.

В феврале Алаудинов прогнозировал завершение «СВО» к сентябрю, однако позже, после несбывшегося прогноза, заявил, что Россия уже «выиграла» войну, поскольку «сохранила единство», а также потому, что страну «любит Бог». 9 декабря Владимир Путин подписал указ о присвоении Апти Алаудинову воинского звания генерал-лейтенанта.

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