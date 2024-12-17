В Варшаве граждане Грузии совершили ряд жестких нападений 17.12.2024, 20:21

Их задержали.

Полицейские из района Средместья расследовали серию нападений и задержали четырех граждан Грузии. Двое из них обвиняются в разбоях, а еще двое — в хранении наркотиков.

Один из арестованных оказался причастен к нападению в лифте дома на Al. Jana Pawła II. Во время обыска у него дома нашли куртку, которая совпала с одеждой нападавшего. Двух других мужчин задержали через несколько минут после того, как они напали на случайных прохожих. Нападения произошли у перекрёстка улиц Kruczej и Żurawiej, а затем на улице Nowogrodzkiej. Злоумышленники действовали жестоко: один удерживал жертву, выкручивая руки, а второй бил, после чего они забирали ценные вещи.

Подозреваемых поймали оперативники. Они вели себя агрессивно и пытались убежать, поэтому полицейским пришлось применить силу. Задержанных доставили в участок, где их допросили. На местах преступлений были собраны улики и опрошены свидетели.

Одного из задержанных также обвинили в другом нападении, произошедшем в ноябре в лифте дома на Al. Jana Pawła II. Нападавший следил за жертвой, а потом напал на 23-летнего мужчину в лифте. Он избивал его, а потом украл сумку с деньгами, документами и телефоном. Жертва получила серьезные травмы головы.

Во время обыска квартиры подозреваемого в районе Урсус полицейские нашли куртку, в которую был одет нападавший. Материалы дела передали в прокуратуру.

В этой же квартире задержали еще двух граждан Грузии. У них нашли марихуану и украденный телефон. Один из задержанных работал водителем такси и присвоил телефон, забытый пассажиром в машине. Обоим предъявлены обвинения в хранении наркотиков, а одному — также в краже телефона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com