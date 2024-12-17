Белорусские пловцы заработали солидные премиальные на чемпионате мира 17.12.2024, 20:25

Анастасия Шкурдай

В копилке нашей страны две бронзовые медали.

Стала известна сумма премиальных на чемпионате мира по плаванию на короткой воде (25 м), который прошел в столице Венгрии.

Так, согласно протоколу World Aquatics, каждый участник финала ЧМ по плаванию получает вознаграждение от $2–10 тыс. За золото полагается бонус в размере $10 тыс., серебро оценивается в $8 тыс., бронза – в $7 тыс.

Призовой фонд одного финала на восемь спортсменов – $45 тыс. Таким образом, за 45 главных заплывов организаторам пришлось раскошелиться более чем на $2 млн.

Также на ЧМ в Будапеште поощряли тех, кто установил мировой рекорд. Им отдельно выплачивался бонус в размере $25 тыс.

Дополнительно можно было получить $10 тыс. за «двойную корону», когда спортсмен брал золото на этапе Кубка и чемпионата мира в 2024 году.

World Aquatics отчиталась о рекордных выплатах всем пловцам за уходящий год. Так, 319 спортсменов получили более $7,1 млн. призовых.

На чемпионате мира на короткой воде в Будапеште белорусы завоевали две медали. Бронзу нашей стране принесли Илья Шиманович (100 м брассом) и Анастасия Шкурдай (200 м на спине).

Интересно, что больше всех заработала Алина Змушко. С двумя четвертыми местами и одним седьмым она на трех дистанциях брассом обогатилась на $15 тыс.

Всего на $1 тыс. меньше у Ильи Шимановича. Помимо бронзы на стометровке брассом, он финишировал пятым и восьмым в финалах.

Анастасия Шкурдай с бронзой на дистанции 200 м на спине и пятым результатом на стометровке получила $12 тыс.

Григорий Пекарский пришел шестым на дистанции 50 м баттерфляем и стал богаче на $4 тыс. Таким образом, общий призовой фонд белорусов составил $45 тыс.

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