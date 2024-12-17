Путиниста Филиппа Киркорова покусала выдра

Путиниста Филиппа Киркорова покусала выдра12
- 17.12.2024, 20:49
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Певец потерял сознание.
Очень тяжело дались Филиппу Киркорову съемки в фильме «Братья». В один момент он даже потерял сознание.
Путинский певец вспомнил об этой ситуации на презентации киноленты.
«Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который я приложил», – заявил 57-летний Киркоров.
На съемочной площадке тогда было так жарко, что артист потерял сознание.
На помощь Филиппу бросился комик Денис Дорохов, который сыграл в фильме одну из главных ролей. Он сделал искусственное дыхание – и певцу стало лучше.