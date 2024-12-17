В Беларуси более чем у 70% аттракционов истек срок службы 17.12.2024, 20:53

Об этом заявили в МЧС.

Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, вынося на общественное обсуждение необходимость изменений Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов.

Проект соответствующего постановления МЧС опубликован на Правовом форуме Беларуси.

Отмечается, что необходимость корректировки правил вызвана результатами технического расследования причин аварии на аттракционе «Лебеди». Напомним, летом в столичном Парке Челюскинцев этот аттракцион сломался, кабинки упали с высоты 3-4 метров. Пострадали четыре человека, включая детей.

После проверки выяснилось, что «Лебеди» переработали свой срок эксплуатации в 2,5 раза — 18 лет при сроке службы 7 лет.

«В настоящее время в Республике Беларусь эксплуатация аттракционов происходит в условиях, когда более 70 % из них отработали назначенный срок службы. Большая часть аттракционов отработала два и более назначенных сроков службы, который, как правило, составляет 7-10 лет», — говорится в обосновании требования корректировки правил.

В частности, МЧС предлагает из соображений безопасности продлевать дальнейшую эксплуатацию аттракционов по результатам их технического диагностирования не более, чем на 12 месяцев. При этом в министерстве намерены не допускать продление срока службы аттракционов, отработавших три и более назначенных сроков службы. «Такие аттракционы должны быть выведены из эксплуатации и утилизированы», — говорится в документе.

Кроме того, предлагается, чтобы техническое освидетельствование аттракционов, отработавших назначенный срок службы и стационарных аттракционов, размещенных на новом месте эксплуатации, проводили эксперты в области промышленной безопасности Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 декабря.

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