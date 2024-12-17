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Зеленский об Орбане: Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой?

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  • 17.12.2024, 20:54
  • 3,292
Зеленский об Орбане: Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой?

Президент Украины подверг критике премьера Венгрии за попытки «посредничества».

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за попытки «посредничества». Об этом он сказал на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей 17 декабря, трансляцию Офис президента Украины вел в YouTube.

Зеленский, говоря о контактах с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Украине нужны прямые отношения с США без посредников.

«Премьер Орбан, который хочет, знаете, «как-то там, где-то там…», – не получится. Я его не пущу, и таких, как он», – добавил президент, объяснив, что слова касаются именно премьер-министра Венгрии, а не венгерского народа, поддерживающего Украину.

Зеленский подчеркнул, что у Орбана нет достаточных рычагов влияния на РФ. Он отметил, что Украина – сильная страна, и показала это на поле боя.

«Мы – сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии [нелегитимного президента РФ Владимира] Путина. У кого-то другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит», – сказал президент Украины.

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