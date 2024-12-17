Британия выделила Украине 35 млн фунтов 17.12.2024, 21:12

На энергетическую и гуманитарную поддержку.

Соединенное Королевство объявило о выделении 35 млн фунтов стерлингов (около 42 млн евро) на срочную поддержку для украинской энергосистемы и наиболее уязвимых категорий населения.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Великобритании.

20 млн фунтов от общей суммы предназначены для неотложных нужд для поддержки функционирования энергосистемы – ремонта поврежденной инфраструктуры, создания дополнительных мощностей для генерации и защиты объектов энергетической инфраструктуры.

В частности, речь идет о проекте, который обеспечит генерацию дополнительных 20 МВт, этих объемов достаточно для около 20 тысяч домохозяйств.

15 млн фунтов предназначены на гуманитарную помощь для наиболее уязвимых категорий населения. Из них 5 млн фунтов предоставят через проекты ЮНИСЕФ, а 10 млн – через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на зимнее обустройство мест коллективного проживания для вынужденных переселенцев и «зимнюю» денежную поддержку.

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