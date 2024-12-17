В Минском районе запретили выходить на лед 2 17.12.2024, 21:15

На заметку рыбакам.

Соответствующее распоряжение дал Минский райисполком, пишет газета «Прысталiчча».

По информации МЧС, запрет выходить на лед на водоемах действует, если толщина льда составляет менее 7 см, а также в период «интенсивного таяния и разрушения льда».

Во избежание несчастных случаем ОСВОД совместно с МЧС и БРСМ будут проводить совместные рейды на водоемах Минского района.

Напомним рыбакам и желающим сократить путь до нужного места «напрямки» по льду, что нужно знать и какими правилами руководствоваться при выходе на лед:

безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;

прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша;

при температуре выше 0 ºС более трех дней прочность льда уменьшается на 25%;

прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность белого в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен;

надевать спасательный жилет нужно обязательно.

Если все же вы попали на лед и поняли, что он слишком тонкий, возвращайтесь по своему следу к берегу. Распределите нагрузку тела на как можно большую площадь. Идите не спешите, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда.

В случае, если вы провалились в воду, старайтесь не паниковать и не делать резких движений. «Не обламывайте кромку. Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем вторую», — напоминают спасатели.

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