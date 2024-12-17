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В Минском районе запретили выходить на лед

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  • 17.12.2024, 21:15
В Минском районе запретили выходить на лед

На заметку рыбакам.

Соответствующее распоряжение дал Минский райисполком, пишет газета «Прысталiчча».

По информации МЧС, запрет выходить на лед на водоемах действует, если толщина льда составляет менее 7 см, а также в период «интенсивного таяния и разрушения льда».

Во избежание несчастных случаем ОСВОД совместно с МЧС и БРСМ будут проводить совместные рейды на водоемах Минского района.

Напомним рыбакам и желающим сократить путь до нужного места «напрямки» по льду, что нужно знать и какими правилами руководствоваться при выходе на лед:

безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;

прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша;

при температуре выше 0 ºС более трех дней прочность льда уменьшается на 25%;

прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, прочность белого в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен;

надевать спасательный жилет нужно обязательно.

Если все же вы попали на лед и поняли, что он слишком тонкий, возвращайтесь по своему следу к берегу. Распределите нагрузку тела на как можно большую площадь. Идите не спешите, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда.

В случае, если вы провалились в воду, старайтесь не паниковать и не делать резких движений. «Не обламывайте кромку. Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем вторую», — напоминают спасатели.

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