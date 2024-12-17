Туск призвал прекратить спекуляции о возможном поражении Украины 17.12.2024, 21:18

1,370

Дональд Туск

Премьер Польши приехал во Львов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал западные страны активно поддерживать Украину в достижении справедливого мира, подчеркнув, что не стоит спекулировать на теме «возможного поражения» Украины.

Об этом он заявил во вторник, 17 декабря, на пресс-конференции во Львове вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РАР.

«Прекратите спекулировать из любой столицы мира о возможном поражении Украины, это не имеет ничего общего с фактами», — подчеркнул Туск. Он добавил, что Украина успешно защищается от российского нападения, «вопреки некоторым негодяям».

Политик также заявил, что мира можно достичь только при условии, что он будет справедливым. По его словам, этого можно достичь, если западные страны объединят свои усилия и сконцентрируются на общей цели.

«Сейчас настало время для всего Запада поверить в собственную силу и такую способность убедить всех игроков этой большой игры, что Украина и весь мир заслуживают справедливого мира, уважения к территории и границам», — добавил он.

Премьер отметил, что впереди союзников ждет важная борьба за будущее Украины, Польши и Европы, и именно поэтому он обратился к лидерам западного мира с призывом к решительным действиям.

«Мы все, без исключения, должны поддержать Украину в это время больше, чем когда-либо прежде, ради мира, которого мы все ждем — никто не хочет мира больше, чем Украина, мы это знаем; и в ЕС никто не хочет мира больше, чем Польша, по схожим причинам», — подчеркнул Туск.

17 декабря Туск прибыл во Львов с рабочим визитом. В частности, он провел встречу с Зеленским.

9 ноября администрация президента Польши Анджея Дуды сообщила, что Польша занимает первое место среди стран, которые оказывают помощь Украине по объему ВВП — почти 5%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com