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Reuters: НАТО взяло на себя координацию военной помощи Украине вместо США

  • 17.12.2024, 21:30
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Reuters: НАТО взяло на себя координацию военной помощи Украине вместо США

Решение связывают с приходом в Белый дом Трампа.

Североатлантический альянс взял на себя функцию координации военной помощи Украине вместо США, сообщил источник Reuters.

В прошлом координацией занималась группа Рамштайн — коалиция из примерно 50 стран, получившая свое название в честь американской авиабазы в Германии, где проходили встречи группы.

Теперь эта функция передана миссии альянса «Поддержка и обучение НАТО для Украины» (NSATU), которая размещена в немецком Висбадене. В миссии будут работать около 700 человек, включая военнослужащих, дислоцированных в военном штабе НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

Об обсуждении будущей передачи функции координации от США к НАТО сообщалось весной и летом этого года. Reuters отмечает, что шаг был реализован с задержкой в несколько месяцев. Один из источников Politico говорил в апреле, что завершить переход собирались к саммиту НАТО в июле.

Бывший сотрудник Пентагона и НАТО Джим Таунсенд говорил Politico, что такие изменения связаны с возвращением в Белый дом Дональда Трампа, который угрожал сократить поддержку Украины. Бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ) также говорил, что решение приняли в связи с необходимостью «защитить усилия по оказанию помощи Украине от Трампа».

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