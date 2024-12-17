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За вторым боем Усика и Фьюри будет следить судья с искусственным интеллектом

  • 17.12.2024, 22:08
За вторым боем Усика и Фьюри будет следить судья с искусственным интеллектом

В Саудовской Аравии произойдет историческое событие.

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о том, что за реваншем между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет следить судья с искусственным интеллектом.

«Впервые в истории судья с искусственным интеллектом будет следить за поединком. Свободный от предубеждений и человеческих ошибок, он представлен The Ring.

Этот новаторский эксперимент, не влияющий на официальные результаты, дебютирует во время громкого боя века Усик — Фьюри 2. Не пропустите момент, который войдет в историю», - сообщил аш-Шейх.

Напомним, первый бой боксеров прошел в мае. Тогда Усик одержал победу раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1999 года. Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде.

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