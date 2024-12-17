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В Бешенковичах школьница придумала, как делать ремни и кошельки из чайного гриба

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  • 17.12.2024, 22:18
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В Бешенковичах школьница придумала, как делать ремни и кошельки из чайного гриба

Необычная идея появилась у школьницы чуть более года назад, когда она была у бабушки.

Белоруска придумала, как делать кошельки и ремни из чайного гриба, пишет БелТА.

В сообщении сказано, что уникальную технологию получения биокожи из чайного гриба придумала учащаяся 11-класса Мария Петухова, которая учится в средней школе №1 имени И. И. Строчко городского поселка Бешенковичи. Говорится, что идея школьницы заняла третье место в номинации «Лучший молодежный инновационный проект» 15-го Республиканского конкурса инновационных проектов.

Уточняется, что проект «Мини-фабрика чайного гриба» подразумевает изготовление нового альтернативного материала из целлюлозы чайного гриба. Согласно задумке автора, биокожа предназначается для производства галантерейных изделий.

Школьница сообщила, что идея у нее появилась чуть более года назад, когда она была у бабушки.

- У нее дома был чайный гриб. Он высох, а мне стало очень интересно, что с ним можно сделать далее, чтобы улучшить качество.

По словам учащейся, вместе с руководителем они начали изучать мировые тенденции и поняли, что идея является уникальной, полностью белорусской. В свою очередь, заместитель директора по учебно-методической работе школы Елена Пискунова обратила внимание на то, что чайный гриб – это биопленка, которая практически полностью состоит из целлюлозы. Она добавила, что процесс сушки дал возможность добиться эластичности материала, но биопленка оставалась абсолютно неустойчивой к влаге.

- Устойчивость к влаге — этот момент нас интересовал больше всего. В результате экспериментов мы выработали свой метод, который позволяет добиться такого материала, который устойчив к влаге, но при этом пропускает воздух, - рассказала Елена Пискунова.

Она также заметила, что материал является устойчивым к различным воздействиям, подчеркнув, что его нельзя порвать. Замдиректора уточнила, что именно это и было продемонстрировано в финале конкурса.

- Биокожа эстетична, ей можно придать любую текстуру. Материал легко окрашивается.

Сообщается, что в перспективе предполагается отработать технологии производства биоматериала с внедрением нового продукта на рынок Беларуси для изучения возможного спроса на галантерейные изделия из него.

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