В Польше зафиксировали 17 атак, организованных российскими спецслужбами
- 17.12.2024, 22:39
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Об этом сообщил премьер Польши Дональд Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские службы уже зафиксировали 17 случаев саботажа, организованных российскими спецслужбами.
Об этом он рассказал во вторник, 17 декабря, на пресс-конференции во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Суспільне».
«Когда мы решаемся на очередной транш помощи, все время должны помнить, что должны обеспечить большую границу с Беларусью и достаточно длинную границу с Россией. На белорусской границе почти ежедневно ощущается стрельба. Мы идентифицировали уже 17 атак, связанных с полномасштабным саботажем в Польше, организованным российскими службами», — отметил польский премьер
Он подчеркнул, что инциденты на границе с Беларусью происходят регулярно и требуют постоянного внимания и укрепления оборонных возможностей Польши.
«То, что мы инвестируем в возможности защиты Польши, — это также в общем интересе Украины и Польши», — подчеркнул Туск.