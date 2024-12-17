Минчанка насобирала в декабре тазик грибов 17.12.2024, 22:54

1,154

Даже боровик нашла под снегом.

Вы когда-нибудь собирали грибы в декабре? Если нет, у вас есть отличный шанс стать свидетелем этого чуда. Минчанка Наталья отправилась на выходных за город и вернулась в столицу с тазиком опят и зеленок.

— У меня домик в деревне Крапивня Березинского района Минской области, — рассказывает Наталья. — Я бываю там на выходных и во время отпуска. Сколько помню с детства, эти места всегда были грибными. Приехала на выходных и предложила соседке прогуляться в лес. Как человек бывалый, сразу отправилась туда, где обычно растут зеленки и подзеленки. Не поверите, но они там все еще есть. Чтобы было проще их найти, обращала внимание на кучки с листвой, приподнимала их. С опятами было попроще: они заметней и выше. Среди заснеженной листвы оказался даже боровик.

Наталья говорит, тазик грибов насобирали с соседкой за пару часов. Правда, по словам минчанки, вырывать их приходилось аккуратно, с корнем, поскольку грибы заметно подмерзли и легко ломались.

— Сколько живу, первый раз такое вижу: грибы в декабре, — удивляется Наталья. — Но мама была рада, отдала ей весь урожай. Сама больше собирать их люблю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com