Минчанка насобирала в декабре тазик грибов
- 17.12.2024, 22:54
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Даже боровик нашла под снегом.
Вы когда-нибудь собирали грибы в декабре? Если нет, у вас есть отличный шанс стать свидетелем этого чуда. Минчанка Наталья отправилась на выходных за город и вернулась в столицу с тазиком опят и зеленок.
— У меня домик в деревне Крапивня Березинского района Минской области, — рассказывает Наталья. — Я бываю там на выходных и во время отпуска. Сколько помню с детства, эти места всегда были грибными. Приехала на выходных и предложила соседке прогуляться в лес. Как человек бывалый, сразу отправилась туда, где обычно растут зеленки и подзеленки. Не поверите, но они там все еще есть. Чтобы было проще их найти, обращала внимание на кучки с листвой, приподнимала их. С опятами было попроще: они заметней и выше. Среди заснеженной листвы оказался даже боровик.
Наталья говорит, тазик грибов насобирали с соседкой за пару часов. Правда, по словам минчанки, вырывать их приходилось аккуратно, с корнем, поскольку грибы заметно подмерзли и легко ломались.
— Сколько живу, первый раз такое вижу: грибы в декабре, — удивляется Наталья. — Но мама была рада, отдала ей весь урожай. Сама больше собирать их люблю.