Туск: Украина всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Польши в вопросах вступления в ЕС и НАТО 1 17.12.2024, 23:04

Во время председательства Польши в ЕС будут шаги, которые ускорят этот процесс.

Во время председательства Польши в Евросоюзе будут шаги, которые будут ускорять вступление Украины в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Польша с января следующего года будет председательствовать в Европейском Союзе. Украина всегда может рассчитывать на поддержку с нашей стороны вхождения в Евросоюз и НАТО. Если бы это зависело от Польши, это длилось бы не дольше одного дня. Украина может рассчитывать на нашу дипломатию, мы сделаем все возможное, чтобы перспектива членства Украины в НАТО была все ближе», - сказал он.

Туск заверил, что «не надо никого в Украине убеждать, что польское председательство - это также ускорение переговоров о вступлении».

Туск добавил, что переговорный процесс не будет легким.

«Когда начнем говорить конкретно, окажутся и конфликты интересов, и сложные для реализации стандарты. Но в Польше есть много специалистов, которые могут помочь в этом процессе, сделать его легче и проще», - резюмировал премьер.

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