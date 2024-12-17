Туск: Украина всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Польши в вопросах вступления в ЕС и НАТО

Туск: Украина всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Польши в вопросах вступления в ЕС и НАТО1
- 17.12.2024, 23:04
Во время председательства Польши в ЕС будут шаги, которые ускорят этот процесс.
Во время председательства Польши в Евросоюзе будут шаги, которые будут ускорять вступление Украины в ЕС.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Польша с января следующего года будет председательствовать в Европейском Союзе. Украина всегда может рассчитывать на поддержку с нашей стороны вхождения в Евросоюз и НАТО. Если бы это зависело от Польши, это длилось бы не дольше одного дня. Украина может рассчитывать на нашу дипломатию, мы сделаем все возможное, чтобы перспектива членства Украины в НАТО была все ближе», - сказал он.
Туск заверил, что «не надо никого в Украине убеждать, что польское председательство - это также ускорение переговоров о вступлении».
Туск добавил, что переговорный процесс не будет легким.
«Когда начнем говорить конкретно, окажутся и конфликты интересов, и сложные для реализации стандарты. Но в Польше есть много специалистов, которые могут помочь в этом процессе, сделать его легче и проще», - резюмировал премьер.