закрыть
17 декабря 2024, вторник, 23:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Туск: Украина всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Польши в вопросах вступления в ЕС и НАТО

1
  • 17.12.2024, 23:04
Туск: Украина всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Польши в вопросах вступления в ЕС и НАТО

Во время председательства Польши в ЕС будут шаги, которые ускорят этот процесс.

Во время председательства Польши в Евросоюзе будут шаги, которые будут ускорять вступление Украины в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Польша с января следующего года будет председательствовать в Европейском Союзе. Украина всегда может рассчитывать на поддержку с нашей стороны вхождения в Евросоюз и НАТО. Если бы это зависело от Польши, это длилось бы не дольше одного дня. Украина может рассчитывать на нашу дипломатию, мы сделаем все возможное, чтобы перспектива членства Украины в НАТО была все ближе», - сказал он.

Туск заверил, что «не надо никого в Украине убеждать, что польское председательство - это также ускорение переговоров о вступлении».

Туск добавил, что переговорный процесс не будет легким.

«Когда начнем говорить конкретно, окажутся и конфликты интересов, и сложные для реализации стандарты. Но в Польше есть много специалистов, которые могут помочь в этом процессе, сделать его легче и проще», - резюмировал премьер.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип