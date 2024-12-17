Новейший сериал о восстании 1863–1864 годов вышел по-белорусски 17.12.2024, 23:07

Сериал «Девайтис» состоит из семи серий и непосредственно связан с Беларусью.

Сериалы по-белорусски появились на одной из самых популярных стриминговых платформ Польши TVP VOD. Среди них — польский сериал о восстании 1863—1864 годов «Девайтис», пишет belsat.eu. Это стало возможным благодаря сотрудничеству «Белсата» с TVP.

Сериал «Девайтис» (2023) состоит из семи серий и непосредственно связан с Беларусью.

Он создан по роману писательницы Марии Родзевич, родившейся в деревне Пенюга (сегодня — Зельвенский район). Семья Родзевич была сослана в Сибирь за участие в восстании 1863—1864 годов, а их имение конфисковано. По возвращении на родину они унаследовали другое имение в Беларуси — Грушево на Полесье. Здесь рос дуб Девайтис, давший название одноименному роману. Но Родзевич перенесла в него события, происходившие во время восстания 1863—1864 годов в сегодняшнем Кобринском районе и рядом с рекой Мухавец, на территорию Жмуди-Литвы.

Согласно описанию сериала, «главный герой произведения — Марек Чертван, человек слова и чести, обещающий отцу выполнить его предсмертное желание. И фактически посвятил жизнь служению чести. Марек — словно легендарный богатырь — успешно справляется со всеми постигшими его трудностями и препятствиями, и в итоге встречает любовь».

Сериал «Девайтис» — и о нас, белорусах, а также о том, что «историю можно не любить, но ее не изменишь».

Кроме «Девайтиса», на платформе TVP VOD можно посмотреть и другие интересные сериалы на белорусском языке.

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