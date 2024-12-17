закрыть
17 декабря 2024, вторник, 23:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Избранный Трампом спецпосланник по вопросам Украины планирует визит в Киев

1
  • 17.12.2024, 23:15
СМИ: Избранный Трампом спецпосланник по вопросам Украины планирует визит в Киев
Кит Келлог

Кит Келлог посетит Украину в январе 2025 года.

Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог в январе 2025 года посетит Киев и несколько других европейских столиц.

Об этом узнало агентство Reuters.

По информации Reuters, Келлог планирует встретиться с украинским руководством в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, в частности Риме и Париже.

Хотя план европейского турне Кэллога еще прорабатывается, источники агентства утверждают, что визит в Москву не планируется.

Ожидается, что встречи будут сосредоточены на «установлении фактов» от имени новой администрации Трампа, а не на переговорах по войне в Украине, говорится в публикации.

Ранее Келлог заявил, что готовит определенные визиты, чтобы «выслушать» позицию сторон полномасштабной войны.

В конце ноября Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего «специального представителя по вопросам Украины и России».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип