СМИ: Избранный Трампом спецпосланник по вопросам Украины планирует визит в Киев 1 17.12.2024, 23:15

Кит Келлог

Кит Келлог посетит Украину в январе 2025 года.

Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог в январе 2025 года посетит Киев и несколько других европейских столиц.

Об этом узнало агентство Reuters.

По информации Reuters, Келлог планирует встретиться с украинским руководством в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, в частности Риме и Париже.

Хотя план европейского турне Кэллога еще прорабатывается, источники агентства утверждают, что визит в Москву не планируется.

Ожидается, что встречи будут сосредоточены на «установлении фактов» от имени новой администрации Трампа, а не на переговорах по войне в Украине, говорится в публикации.

Ранее Келлог заявил, что готовит определенные визиты, чтобы «выслушать» позицию сторон полномасштабной войны.

В конце ноября Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего «специального представителя по вопросам Украины и России».

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