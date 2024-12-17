СМИ: Избранный Трампом спецпосланник по вопросам Украины планирует визит в Киев

СМИ: Избранный Трампом спецпосланник по вопросам Украины планирует визит в Киев1
- 17.12.2024, 23:15
Кит Келлог посетит Украину в январе 2025 года.
Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог в январе 2025 года посетит Киев и несколько других европейских столиц.
Об этом узнало агентство Reuters.
По информации Reuters, Келлог планирует встретиться с украинским руководством в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, в частности Риме и Париже.
Хотя план европейского турне Кэллога еще прорабатывается, источники агентства утверждают, что визит в Москву не планируется.
Ожидается, что встречи будут сосредоточены на «установлении фактов» от имени новой администрации Трампа, а не на переговорах по войне в Украине, говорится в публикации.
Ранее Келлог заявил, что готовит определенные визиты, чтобы «выслушать» позицию сторон полномасштабной войны.
В конце ноября Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего «специального представителя по вопросам Украины и России».