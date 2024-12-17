закрыть
17 декабря 2024, вторник, 23:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новые власти Сирии заявили, что присутствию РФ нет места в стране

  • 17.12.2024, 23:38
Новые власти Сирии заявили, что присутствию РФ нет места в стране

Эра диктатора Асада закончилась.

Российскому присутствию в Сирии нет места, заявил спикер переходного правительства страны Обейда Арнаут. Слова чиновника передает Euronews.

Он призвал Россию пересмотреть свое присутствие в Сирии после падения режима ее союзника, диктатора Башара Асада.

Россия контролирует на территории Сирии две военные базы: авиабазу Хмеймим у портового города Латакия и военно-морскую базу Тартус на побережье Средиземного моря.

Обе базы считаются одними из наиболее стратегически важных форпостов Кремля, в частности, Тартус особенно важен, поскольку предоставляет РФ единый прямой доступ к Средиземному морю и базу для проведения военно-морских учений, базирование военных кораблей и даже размещение атомных подлодок, отмечает Euronews.

Представитель нового правительства Сирии отметил, что недавние действия России в стране были неоднозначными.

Он подчеркнул: решение россиян по выводу военных кораблей из портов и перемещение военной техники с баз не указывает четко, действительно ли Кремль выходит из страны или это часть регулярных перемещений войск.

«Я думаю, что Россия должна просмотреть свое присутствие на сирийской территории, а также свои интересы», – заявил Арнаут.

Он добавил: интересы РФ были связаны с преступным режимом Асада, теперь же она может переосмыслить это и взять на себя инициативу обратиться к новой власти, чтобы показать, что у нее «нет вражды с сирийским народом», и что эра диктатора наконец-то закончилась.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип