Новые власти Сирии заявили, что присутствию РФ нет места в стране 17.12.2024, 23:38

Эра диктатора Асада закончилась.

Российскому присутствию в Сирии нет места, заявил спикер переходного правительства страны Обейда Арнаут. Слова чиновника передает Euronews.

Он призвал Россию пересмотреть свое присутствие в Сирии после падения режима ее союзника, диктатора Башара Асада.

Россия контролирует на территории Сирии две военные базы: авиабазу Хмеймим у портового города Латакия и военно-морскую базу Тартус на побережье Средиземного моря.

Обе базы считаются одними из наиболее стратегически важных форпостов Кремля, в частности, Тартус особенно важен, поскольку предоставляет РФ единый прямой доступ к Средиземному морю и базу для проведения военно-морских учений, базирование военных кораблей и даже размещение атомных подлодок, отмечает Euronews.

Представитель нового правительства Сирии отметил, что недавние действия России в стране были неоднозначными.

Он подчеркнул: решение россиян по выводу военных кораблей из портов и перемещение военной техники с баз не указывает четко, действительно ли Кремль выходит из страны или это часть регулярных перемещений войск.

«Я думаю, что Россия должна просмотреть свое присутствие на сирийской территории, а также свои интересы», – заявил Арнаут.

Он добавил: интересы РФ были связаны с преступным режимом Асада, теперь же она может переосмыслить это и взять на себя инициативу обратиться к новой власти, чтобы показать, что у нее «нет вражды с сирийским народом», и что эра диктатора наконец-то закончилась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com