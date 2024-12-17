Новые власти Сирии заявили, что присутствию РФ нет места в стране
- 17.12.2024, 23:38
Эра диктатора Асада закончилась.
Российскому присутствию в Сирии нет места, заявил спикер переходного правительства страны Обейда Арнаут. Слова чиновника передает Euronews.
Он призвал Россию пересмотреть свое присутствие в Сирии после падения режима ее союзника, диктатора Башара Асада.
Россия контролирует на территории Сирии две военные базы: авиабазу Хмеймим у портового города Латакия и военно-морскую базу Тартус на побережье Средиземного моря.
Обе базы считаются одними из наиболее стратегически важных форпостов Кремля, в частности, Тартус особенно важен, поскольку предоставляет РФ единый прямой доступ к Средиземному морю и базу для проведения военно-морских учений, базирование военных кораблей и даже размещение атомных подлодок, отмечает Euronews.
Представитель нового правительства Сирии отметил, что недавние действия России в стране были неоднозначными.
Он подчеркнул: решение россиян по выводу военных кораблей из портов и перемещение военной техники с баз не указывает четко, действительно ли Кремль выходит из страны или это часть регулярных перемещений войск.
«Я думаю, что Россия должна просмотреть свое присутствие на сирийской территории, а также свои интересы», – заявил Арнаут.
Он добавил: интересы РФ были связаны с преступным режимом Асада, теперь же она может переосмыслить это и взять на себя инициативу обратиться к новой власти, чтобы показать, что у нее «нет вражды с сирийским народом», и что эра диктатора наконец-то закончилась.