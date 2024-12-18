Домушник обворовывал квартиры в Минске на высоких этажах 18.12.2024, 3:03

Иллюстративное фото

Он прибыл из другой страны.

В Минске вор украл крупную сумму денег из квартиры на 13-м этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Милиция задержала серийного вора, который проникал в квартиры в высотках.

Так, на линию 102 позвонила хозяйка жилья на 13-м этаже. Женщина рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила пропажу ювелирных украшений и денег на сумму около Br13 тыс. Также были повреждены балконная дверь и оконная рама.

В ходе розыска милиция задержала 42-летнего иностранца в Могилеве. Он признался, что после совершения преступления поехал в другой город, чтобы скрыться у знакомого и продать украденное.

Выяснилось, что мужчина причастен к еще одной квартирной краже, о которой владельцы не сообщали в милицию. В том же доме, но на 12-м этаже, он украл деньги и камеру видеонаблюдения.

На родине задержанный девять раз привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи. Сейчас устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. По фактам хищений возбуждены уголовные дела.

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