РФ так и не вернула корабли на сирийскую базу Тартус 18.12.2024, 5:17

Снимок со спутника.

Российские корабли пока так и не вернулись на морскую базу в сирийском городе Тартус и находятся в море. Соответствующее фото компании Planet Labs опубликовала российская служба американского «Радио Свобода».

Медиа отмечает, что это фотография за вторник, 17 декабря.

Ранее, 14 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Россия отводит своих военных с линии фронта, но не покидает две свои основные базы и ведет переговоры с новой властью о сохранении объектов. В то же время подобные данные публиковал и Bloomberg. Речь идет о морской базе «Тартус» и авиабазе «Хмеймим».

В то же время 16 декабря украинское Главное управление разведки сообщило, что Россия продолжает эвакуировать военно-транспортными самолетами личный состав и технику с территории Сирии.

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с новыми властями страны.

По ее словам, этот вопрос подняли многие министры иностранных дел стран ЕС: они считают, что для нового руководства Сирии должно быть условие избавиться от российского влияния, поскольку эти базы также позволяют россиянам вести деятельность в отношении Африки и южных соседей страны.

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