Госдеп США отреагировал на ликвидацию российского генерал-лейтенанта Кириллова

Госдеп США отреагировал на ликвидацию российского генерал-лейтенанта Кириллова2
- 18.12.2024, 8:05
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СБУ провела операцию в режиме секретности.
Вчера в Москве, 17 декабря, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Соединенные Штаты не причастны к этому убийству.
Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщил он на брифинге Госдепа.
«Я могу сказать вам, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были причастны», - сказал он.
По словам Миллера, покойник был причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских военных.
«Это то, что США ранее публично оценивали, что российские военные под его руководством использовали вещества... нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия», - добавил представитель Госдепа.
Напомним, вчера в Москве в результате взрыва был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
За операцией по его ликвидации стоит Служба безопасности Украины.