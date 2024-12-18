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Госдеп США отреагировал на ликвидацию российского генерал-лейтенанта Кириллова

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  • 18.12.2024, 8:05
  • 3,534
Госдеп США отреагировал на ликвидацию российского генерал-лейтенанта Кириллова
Игорь Кириллов

СБУ провела операцию в режиме секретности.

Вчера в Москве, 17 декабря, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Соединенные Штаты не причастны к этому убийству.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщил он на брифинге Госдепа.

«Я могу сказать вам, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были причастны», - сказал он.

По словам Миллера, покойник был причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских военных.

«Это то, что США ранее публично оценивали, что российские военные под его руководством использовали вещества... нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия», - добавил представитель Госдепа.

Напомним, вчера в Москве в результате взрыва был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

За операцией по его ликвидации стоит Служба безопасности Украины.

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