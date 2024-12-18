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Украинские морпехи показали огромное кладбище российской военной техники под Курском

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  • 18.12.2024, 8:16
  • 4,114
Украинские морпехи показали огромное кладбище российской военной техники под Курском

Там была уничтожена целая колонна вражеских сил.

Огневые средства морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты нанесли сокрушительный удар по технике российских захватчиков в Курской области.

В результате точных и скоординированных действий украинских защитников была уничтожена целая колонна вражеских сил.

Украинские военные показали кладбище уничтоженной российской военной техники, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди подтвержденных потерь противника:

30 единиц бронетехники;

2 танка;

28 единиц колесной техники;

2 единицы специальной техники.

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