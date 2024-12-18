Украинские морпехи показали огромное кладбище российской военной техники под Курском

Украинские морпехи показали огромное кладбище российской военной техники под Курском2
- 18.12.2024, 8:16
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Там была уничтожена целая колонна вражеских сил.
Огневые средства морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты нанесли сокрушительный удар по технике российских захватчиков в Курской области.
В результате точных и скоординированных действий украинских защитников была уничтожена целая колонна вражеских сил.
Украинские военные показали кладбище уничтоженной российской военной техники, сообщает Цензор.НЕТ.
Среди подтвержденных потерь противника:
30 единиц бронетехники;
2 танка;
28 единиц колесной техники;
2 единицы специальной техники.