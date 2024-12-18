Украинские морпехи показали огромное кладбище российской военной техники под Курском 2 18.12.2024, 8:16

4,114

Там была уничтожена целая колонна вражеских сил.

Огневые средства морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты нанесли сокрушительный удар по технике российских захватчиков в Курской области.

В результате точных и скоординированных действий украинских защитников была уничтожена целая колонна вражеских сил.

Украинские военные показали кладбище уничтоженной российской военной техники, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди подтвержденных потерь противника:

30 единиц бронетехники;

2 танка;

28 единиц колесной техники;

2 единицы специальной техники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com