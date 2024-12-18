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«СБУ устроила феерическое шоу для россиян»

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  • 18.12.2024, 8:33
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«СБУ устроила феерическое шоу для россиян»

Дело не только в ликвидации генерал-лейтенанта Кириллова.

В Москве ликвидировали генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который приказывал применять химическое оружие против Сил обороны. Кроме того, противник лишился склада с боеприпасами в Донецкой области. За обеими операциями стоит СБУ.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для «24 Канала» оценил действия нашей спецслужбы.

Россия лишилась важного склада в Донецкой области

Свитан отметил, что село Маркино, возле которого был вражеский склад, расположено практически рядом с границей Украины и России. Этот склад находится на дальности более 80 километров от линии боевого соприкосновения, поэтому достать туда HIMARS мы не могли.

Поэтому, по его мнению, была проведена серьезная операция по разведке, доразведке и выполнению боевой задачи дальними средствами поражения. Делала это преимущественно СБУ, в результате чего склад был отминусован практически в ноль.

«Яркое, феерическое шоу было для российских войск, стоявших рядом. Они долго смотрели, как всю ночь отстреливались горевшие боеприпасы», – сказал полковник запаса.

Он добавил, что на этом складе было в основном стрелковое оружие, которое россияне сейчас используют на Покровском и Кураховском направлениях и в районе Великой Новоселки.

Как был ликвидирован генерал Кириллов

Полковник запаса заметил, что последние несколько лет российские захватчики используют химическое оружие, преимущественно гранаты К-51. У нас очень много потерь, связанных с применением этих боеприпасов. А соответствующий приказ давал генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По его словам, более 2 лет контрразведка СБУ собирала доказательства, а накануне Кириллову объявили подозрение за массовое применение запрещенного химического оружия против украинских воинов.

Как только к ликвидаторам попала эта информация, они просто его отминусовали», – заявил Свитан.

Он отметил, что во время войны все террористы, которые косвенно или непосредственно участвовали в геноциде и атаках на украинское население, будут рано или поздно уничтожены. Механизмы могут быть разные – от самокатов до домофонов, в зависимости от того, у кого какая фантазия.

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