Беспилотники атаковали Воронежскую область РФ
- 18.12.2024, 8:40
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Россиян разбудили взрывы.
В ночь с 17 на 18 декабря в Воронежской области России было громко. Местные жители жаловались на взрывы в небе над регионом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Россияне рассказали каналу SHOT, что всего было слышно около 4-6 взрывов. К тому моменту, по предварительной информации, якобы было сбито несколько воздушных целей. Утверждается, что на видео, которое публикуют в сети, кадры уничтожения одного из беспилотных летательных аппаратов.
«Пожаров и разрушений на земле по данным очевидцев пока не наблюдается», - говорится в сообщении.
Также SHOT напомнил о заявлении губернатора Воронежской области Александра Гусева. Немного ранее он сообщал, что дежурными силами ПВО в одном из районов региона якобы был обнаружен и ничтожен украинский беспилотник.
Кроме того, Гусев утверждал, что пострадавших и разрушений не было.