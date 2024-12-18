Беспилотники атаковали Воронежскую область РФ 18.12.2024, 8:40

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Россиян разбудили взрывы.

В ночь с 17 на 18 декабря в Воронежской области России было громко. Местные жители жаловались на взрывы в небе над регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Россияне рассказали каналу SHOT, что всего было слышно около 4-6 взрывов. К тому моменту, по предварительной информации, якобы было сбито несколько воздушных целей. Утверждается, что на видео, которое публикуют в сети, кадры уничтожения одного из беспилотных летательных аппаратов.

«Пожаров и разрушений на земле по данным очевидцев пока не наблюдается», - говорится в сообщении.

Также SHOT напомнил о заявлении губернатора Воронежской области Александра Гусева. Немного ранее он сообщал, что дежурными силами ПВО в одном из районов региона якобы был обнаружен и ничтожен украинский беспилотник.

Кроме того, Гусев утверждал, что пострадавших и разрушений не было.

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