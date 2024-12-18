«Прут колоннами»: офицер ВСУ рассказал о новой тактике солдат КНДР в Курской области 1 18.12.2024, 8:44

3,702

Возможно, россияне нарочно используют их как живую мишень.

Солдаты Северной Кореи в Курской области изменили тактику штурмов украинских позиций и теперь «суют» по 30-50 человек одновременно. Об этом в интервью «24 каналу» рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, бойцы из КНДР не учитывают дронов, огневого вала и поддержки артиллерии, из-за чего значительное количество солдат уничтожают еще на подходах к позициям.

«Они пытаются пробраться по одному-двум к нашим позициям, накапливаться в каких-то укрытиях, ямах или подвалах, учитывая, что на одного оккупанта мы не будем тратить ни снаряд, ни мину из миномета», — сказал Сазонов.

Он пояснил, что одна мина стоит 5 000 гривен, поэтому ее жалко тратить. Однако ВСУ могут сбросить гранату с дрона или по ним отработает снайпер или пулеметчик.

«Так они накапливаются и уже потом начинают штурмовать... Последние дня 3-4 мы увидели штурмы, где участвуют не 8-10, а 30-50 солдат личного состава. Они прут колонной против наших позиций. Это для наших ребят, которые давно уже воюют, замечательная мишень. Они кладут их там всех», — отметил Сазонов.

Военный подчеркнул, что солдаты КНДР выполняют функцию, которую ранее возлагали на российских заключенных, убийц и наркоманов, когда их бросали первой волной, чтобы вычислить позиции украинских военных.

То есть северокорейцы бегут и умирают, а операторы дронов в это время высчитывают, где размещены огневые точки ВСУ, минометы и пулеметы. После этого наносят удар, и уже потом идут более опытные штурмовики.

«Возможно, именно для этого используют северокорейцев. «Расходный материал», одноразовые», — подчеркнул Сазонов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com