«Прут колоннами»: офицер ВСУ рассказал о новой тактике солдат КНДР в Курской области

«Прут колоннами»: офицер ВСУ рассказал о новой тактике солдат КНДР в Курской области1
- 18.12.2024, 8:44
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Возможно, россияне нарочно используют их как живую мишень.
Солдаты Северной Кореи в Курской области изменили тактику штурмов украинских позиций и теперь «суют» по 30-50 человек одновременно. Об этом в интервью «24 каналу» рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
По его словам, бойцы из КНДР не учитывают дронов, огневого вала и поддержки артиллерии, из-за чего значительное количество солдат уничтожают еще на подходах к позициям.
«Они пытаются пробраться по одному-двум к нашим позициям, накапливаться в каких-то укрытиях, ямах или подвалах, учитывая, что на одного оккупанта мы не будем тратить ни снаряд, ни мину из миномета», — сказал Сазонов.
Он пояснил, что одна мина стоит 5 000 гривен, поэтому ее жалко тратить. Однако ВСУ могут сбросить гранату с дрона или по ним отработает снайпер или пулеметчик.
«Так они накапливаются и уже потом начинают штурмовать... Последние дня 3-4 мы увидели штурмы, где участвуют не 8-10, а 30-50 солдат личного состава. Они прут колонной против наших позиций. Это для наших ребят, которые давно уже воюют, замечательная мишень. Они кладут их там всех», — отметил Сазонов.
Военный подчеркнул, что солдаты КНДР выполняют функцию, которую ранее возлагали на российских заключенных, убийц и наркоманов, когда их бросали первой волной, чтобы вычислить позиции украинских военных.
То есть северокорейцы бегут и умирают, а операторы дронов в это время высчитывают, где размещены огневые точки ВСУ, минометы и пулеметы. После этого наносят удар, и уже потом идут более опытные штурмовики.
«Возможно, именно для этого используют северокорейцев. «Расходный материал», одноразовые», — подчеркнул Сазонов.