Ликвидация генерала Кириллова в Москве вызвала бурную реакцию в России 1 18.12.2024, 8:53

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Игорь Кириллов

Аналитики ISW рассказали подробности.

Ликвидацию в Москве накануне, 16 декабря, силами Службы безопасности Украины начальника российских войск химической, биологической и радиоактивной защиты Игоря Кириллова российские власти попытались выдать за «неспровоцированный акт террора». Причиной официальные спикеры назвали озвучиваемую им «правду» об «американских биолабораториях в Украине» и других тезисов, которыми Кремль пытался оправдывать полномасштабное вторжение в Украину, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Тем временем российские Z-блогеры и пропагандисты разного толка впали в истерику и требовали убийств представителей военно-политического руководства Украины.

Аналитики, проанализировав многочисленные заявления российских пропагандистов и официальных спикеров, пришли к выводу: Россия решила выдавать ликвидацию Кириллова за «неспровоцированный террористический акт», умалчивая, что он причастен к подготовке полномасштабной агрессии РФ против Украины и прямо ответственен за российские химические атаки и информационные операции против Украины.

Так, представительница Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что это ведомство квалифицировало ликвидацию Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова как «террористический акт». А представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула его значительный вклад в распространение многочисленных фейков россиян химической и биологического оружия: по ее словам, этот российский генерал-лейтенант «много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов».

В этой пафосной формулировке аналитики ISW согласились разве что с утверждением о многолетней и системной деятельности Кириллова – правда, в распространении откровенных фейков и бессмысленных заявлений.

В частности, Кириллов заявлял, что США создали «биологические лаборатории» в Украине и других соседних с РФ государствах, а также что Пентагон якобы уничтожил Каховскую гидроэлектростанцию, чтобы заразить россиян опасными инфекционными заболеваниями через комаров.

Фейки об «американских биолабораториях в Украине», добавили в ISW, Кремль использовал в качестве повода для полномасштабного вторжения в Украину.

По версии многочисленных российских пропагандистов и должностных лиц, в частности члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Чижова, западные и украинские силовики «ненавидели» Кириллова за «разоблачение западных провокаций в России».

Как бы там ни было, ликвидация Кириллова изрядно напугала и возмутила ультранационалистический сегмент российского информационного пространства.

В частности, один из связанных с Кремлем военных блогеров призвал российские власти нацелиться на украинских командующих вместо того, чтобы «запускать 100 ракет по энергетической инфраструктуре» и посетовал, что Россия остается уязвимой для украинских агентов на российской территории.

«Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пытался успокоить российскую ультранационалистическую толпу, утверждая, что российские военные отомстят за смерть Кириллова, нацелившись на военно-политическое руководство Украины – что Кремль давно стремится сделать», – добавили в ISW.

Еще один пропагандист убежден, что ликвидация Кириллова в очередной раз подтвердила, что украинцы способны проводить сложные операции, несмотря на успехи России на передовой, и намекнул, что больше россиян должны прекратить относиться к войне России в Украине как к войне на Донбассе.

Третий военный блогер же утверждал, что Россия не может выиграть эту войну, просто запустив неуправляемые авиационные бомбы и баллистические ракеты «Орешник» на Украину. Он, как и его многочисленные «единомышленники», уверен: России нужно уничтожить украинское военно-политическое руководство. Такие заявления, считают аналитики, «фактически подрывают недавние попытки Кремля представить «Орешник» как «новейшее мощное оружие России».

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