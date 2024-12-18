На польско-белорусской границе ветер повалил дерево прямо на машину пограничников 18.12.2024, 8:59

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Видеофакт.

На польской стороне Беловежской пущи, у границы с Беларусью, сильный ветер повалил деревья. Одно из них упало прямо на пограничный забор и автомобиль польской погранслужбы, пишет MOST.

Как сообщили в польском погранведомстве, одно из упавших деревьев «повредило средства технического обеспечения границы» и служебный автомобиль пограничников. В транспортном средстве помята крыша, разбиты стекла. Находившиеся внутри сотрудники ведомства не пострадали.

Последствия разгула стихии на польской стороне границы быстро устранили, отчитались в погранслужбе Польши.

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