На польско-белорусской границе ветер повалил дерево прямо на машину пограничников
- 18.12.2024, 8:59
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Видеофакт.
На польской стороне Беловежской пущи, у границы с Беларусью, сильный ветер повалил деревья. Одно из них упало прямо на пограничный забор и автомобиль польской погранслужбы, пишет MOST.
Как сообщили в польском погранведомстве, одно из упавших деревьев «повредило средства технического обеспечения границы» и служебный автомобиль пограничников. В транспортном средстве помята крыша, разбиты стекла. Находившиеся внутри сотрудники ведомства не пострадали.
Последствия разгула стихии на польской стороне границы быстро устранили, отчитались в погранслужбе Польши.