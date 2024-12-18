На какие внедорожники значительно упадут цены в 2025 году 18.12.2024, 9:16

Эксперты составили список.

Внедорожники стоят недешево. Это полноприводные автомобили повышенной проходимости для эксплуатации на путях всех уровней, а также на бездорожье. Эксперты прогнозируют, что цены на некоторые модели существенно снизятся в 2025 году.

Издание GoBankingRates обнародовало список авто, которые могут стать доступнее в следующем году. В рейтинг вошли надежные, качественные и функциональные модели.

Брайан Муди, исполнительный редактор Autotrader, отметил, что покупатели смогут приобрести совершенно новый автомобиль со скидкой. Виной этому может быть переполненный рынок.

«Это один из самых продаваемых сегментов автомобилей ежегодно – и автопроизводители продолжают добавлять новые модели», – прокомментировал Муди.

Согласно Kelley Blue Book, в октябре 2024 года средняя цена транзакции нового компактного внедорожника составляла 36 739 долларов. Это почти на 30% меньше, чем в среднем по отрасли. Иногда приобрести небольшой внедорожник выгоднее, чем другие модели.

Есть четыре модели внедорожников, которые, по мнению Лорен Фикс, основательницы Car Coach Reports, в начале следующего года могут существенно подешеветь.

Ford Mustang Mach-E

Базовая цена: $39 995.

Электрический внедорожник Mustang не продавался на том уровне, на который надеялся Ford. Фикс подчеркнула, что Ford снизит цену на этот внедорожник, чтобы вывести основную часть своего ассортимента.

«Ford уже снизил цены на Mustang Mach-E в начале этого года и хочет сделать авто еще более доступным», – добавила специалист.

Volvo XC90

Базовая цена: $57 400.

Стоит обратить внимание на роскошный внедорожник Volvo XC90, поскольку в этом месяце он ощутимо подешевел. Этот трехрядный внедорожник – надежный и безопасный вариант, который продемонстрирует высокий уровень надежности и достойное соотношение цены и качества.

Jeep Grand Cherokee 4xe

Базовая цена: $60 490.

Причина понижения цен на Jeep Grand Cherokee – очень низкий уровень продаж. Этот автомобиль – разумная покупка, если вам нужен подключаемый к электросети внедорожник.

Ford Escape

Базовая цена: $28 150

Уже один из самых доступных внедорожников, но он может стать еще дешевле.

«Ford Escape сталкивается с сильной конкуренцией на рынке компактных внедорожников. Стимул к покупке поможет предложить лучшие цены», – прокомментировала Фикс.

В конце концов, только время покажет, какие внедорожники упадут в цене в 2025 году, но стоит обратить внимание на эти четыре варианта.

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