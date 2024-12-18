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Раскрыта тайна части загадочных дронов над США

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  • 18.12.2024, 9:25
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Раскрыта тайна части загадочных дронов над США

Пентагон опубликовал официальное заявление.

Часть загадочных беспилотников, на постоянные полеты которых жаловались жители штата Нью-Джерси, оказались пилотируемыми самолетами, вертолетами и звездами.

Об этом говорится в заявлении Пентагона (Министерства обороны США).

Как сообщают в военном ведомстве, по состоянию на декабрь 2024 года в США насчитывается более 1 млн БПЛА, зарегистрированных в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA), а также наличествуют тысячи коммерческих, любительских и правоохранительных беспилотников, законно совершающих полеты.

«За последние несколько недель ФБР получило информацию о более чем 5 000 сообщений о замеченных дронах и около 100 зацепок, и федеральное правительство оказывает поддержку властям штатов и местным властям в расследовании этих сообщений. (…) Мы направили в регион передовые технологии обнаружения. Мы также направили подготовленных визуальных наблюдателей», — заявили в Пентагоне.

Как заявили американские офицеры, внимательно изучив технические данные и советы обеспокоенных жителей США, они пришли к выводу, что среди обнаруженных в небе беспилотников есть и законные коммерческие дроны, и дроны любителей полетов, и дроны правоохранителей.

«Мы не выявили ничего аномального и не считаем, что активность на сегодняшний день представляет риск для национальной безопасности или общественной безопасности над гражданским воздушным пространством Нью-Джерси или других штатов на северо-востоке», — сказали в Пентагоне.

Тем не менее, в ведомстве призывают Конгресс принять закон о борьбе с БПЛА, который расширил бы существующие полномочия властей США по борьбе с беспилотниками — «чтобы выявить и смягчить любую угрозу, которая может возникнуть».

«Кроме того, было зафиксировано ограниченное число визуальных наблюдений беспилотников над военными объектами в Нью-Джерси и других местах, в том числе в ограниченном воздушном пространстве. Такие наблюдения вблизи или над объектами Министерства обороны не являются чем-то новым. (…) Местные командиры активно участвуют в обеспечении надлежащих мер обнаружения и смягчения последствий», — подытожили в Пентагоне.

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