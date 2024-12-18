Кого из генералов РФ ликвидируют следующим: названа новая цель 1 18.12.2024, 9:36

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Российский командный состав деморализован.

Со временем Украина может ликвидировать высокопоставленных военных РФ, причастных к преступлениям в Украине, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

«Это вполне вероятно, но нужно будет немного больше времени, потому что надо будет разыскать (врагов, — ред.). Чем дальше мы будем так двигаться — тем больше врагов будет скрываться от нас. Но так действительно мы можем расквитаться со всеми», — подчеркнул он в комментарии «Фокусу».

Собеседник считает, что целями Украины является весь руководящий состав РФ, диктатор Владимир Путин — это абсолютно объективные цели.

«Для нас особенно было бы начальника Генштаба РФ Герасимова ликвидировать, потому что он руководит этой кампанией. То, что отдельных командиров мы в прифронтовой зоне ликвидировали — это одно, а вот когда на таком расстоянии в глубине Российской Федерации — то это совсем другое дело», — уточнил он.

По словам эксперта, самое трудное в подобных операциях — это организация, поскольку нужно выследить человека, доставить к месту взрывчатку или оружие. Вместе с тем самый легкий этап — это непосредственное выполнение, когда стрелок ожидает преступника, или идет дежурство, чтобы нажать кнопку для срабатывания взрывчатки.

Жданов добавил, что ликвидация генералов в тылу деморализует командный состав. Он убежден, что сегодня каждый в Генштабе подумал над тем, что завтра и ему могут подложить взрывчатку или выстрелить в него.

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