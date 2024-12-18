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Умер «депутат независимости» Николай Крыжановский

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  • 18.12.2024, 9:43
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Умер «депутат независимости» Николай Крыжановский
Депутат Верховного Совета 12-го созыва Николай Крыжановский
Фото: «Радыё Свабода»

Он был участником голодовки в Верховном Совете в ответ на незаконный «референдум» Лукашенко.

Умер депутат Верховного совета 12-го созыва Николай Крыжановский, сообщил в Facebook глава Консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк.

«17 сьнежня ня стала Мікалая Кірылавіча Крыжаноўскага — Дэпутата Незалежнасьці, моцнага беларуса, шчыра адданага Бацькаўшчыне-Беларусі. Мне пашчасьлівілася спатыкаць у жыцьці шмат чэсных, разумных, сумленных і справядлівых людзей у вышэйшым сэнсе гэтых слоў. Мікалай Кірылавіч быў адным зь іх. Найвыдатнейшы чалавек», — написал Позняк.

Он отметил, что Крыжановский являлся членом депутатской оппозиции БНФ, участвовал в комиссиях парламента, позже работал в Контрольной палате Республики Беларусь, был членом Сойма БНФ и КХП-БНФ, принимал участие в разработке всех основных законов независимости Беларуси.

«Апошняй нашай агульнай сумеснай працай разам зь ім і з калектывам аўтараў была «Народная Праграма «Вольная Беларусь» (2017 г.) — праект будучай новай Беларусі, які, не сумняваюся, будзе ўвасоблены ў жыцьці. Беларусь расквітнее, стане вольнай і моцнай. У гэтым таксама застанецца праца і сьветлы дух Мікалая Кірылавіча. Бывай, сябра. Наша справа не загінула і не загіне ніколі. Вечная памяць», — написал Позняк.

Николай Крыжановский родился 1 марта 1937 года в Бобруйске. Окончил Северо-Западный политехнический институт в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета. Член комиссии ВС по вопросам развития промышленности, энергетики, транспорта, связи и информатики. Член Временной комиссии ВС по привилегиям. Член Конституционной Комиссии. Член теневого кабинета (правительства) оппозиции БНФ в Верховном Совете, входил в Комитет по борьбе с коррупцией.

Участвовал в разработке и принятии Декларации о государственном суверенитете Беларуси, подготовке законопроектов к внеочередной сессии Верховного Совета 24−25 августа 1991 г., на которой была восстановлена независимость Беларуси.

Соавтор Концепции перехода Белорусской ССР на рыночную экономику (осень 1990 г.).

Участник голодовки 11−12 апреля 1995 г. в Верховном Совете, объявленной в знак протеста против незаконно инициированного Лукашенко «референдума» о ликвидации статуса белорусского языка как единственного государственного, ликвидации статуса государственных символов герба «Погоня» и бело-красно-белого флага, экономической интеграции с Россией и праве президента распускать Верховный Совет.

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