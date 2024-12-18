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В эфире «радиостанции Судного дня» прозвучало «Лебединое озеро»

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  • 18.12.2024, 9:59
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В эфире «радиостанции Судного дня» прозвучало «Лебединое озеро»

Трансляция идет на YouTube-канале.

В эфире «радиостанции Судного дня», которую также называют «Жужжалкой» или УВБ-76, прозвучала песня Shaman «Я русский», гимн СССР, а также отрывок из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского, пишет журнал «Холод».

Трансляция идет на YouTube-канале. Около 22.30 по минскому времени в эфире заиграла песня «Я русский», а символы на экране сложились в изображение животного и надпись Gromel. Еще примерно через 20 минут включили фрагмент балета, а затем заиграл государственный гимн СССР.

При этом на отслеживающем активность УВБ-76 сайте с 22.00 до 00.00 частота, на которой велось вещание, не указывается. Телеграм-канал Baza предположил, что радиостанцию взломали.

Радиостанция УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц со времен холодной войны и обычно там транслируются короткие, монотонные, жужжащие звуки. Ее точное предназначение остается неизвестным. Иногда эфир прерывается на короткие сообщения. Часто это отдельные слова на русском языке или словосочетания, о смысле которых остается только гадать, например, «агроном выходит за ворота» или «надувная спасательная лодка».

11 декабря этого года, судя по сообщениям в группе любителей станции во «ВКонтакте», было передано 24 сообщения — это самая «многословная+ передаче в истории. Среди сообщений были такие слова, как «азбука», «двоебрачие», «безотходный», «бильярд», «хватание», «биоток» и «нжти 51 733 бродощелк 0683 5413».

Среди версий о предназначении «радиостанции Судного дня» есть теории, что этот эфир используют атомные подводные лодки или он нужен для автоматического запуска ядерных ракет в случае если все командование страны погибнет в ходе ядерного конфликта.

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