В Гродно нашли местного «Гринча», похитившего часть Санта Клауса у караоке-бара
- 18.12.2024, 10:11
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Арт-объект в ближайшее время будет возвращен законным владельцам.
Ночью 16 декабря из гродненского караоке-бара был похищен арт-объект «Дед Мороз доставляет подарок», представляющий собой нижнюю часть новогоднего персонажа, пытающегося пролезть в окно. Похитителя нашли, сообщили в МВД.
Так как похищение записала камера видеонаблюдения, то милиция быстро нашла подозреваемого — это 25-летний горожанин. Мужчину силовики назвали «Гринчем».
«Выяснилось, что он подшофе возвращался с гулянки. По пути его взгляд пал на инсталляцию, — написали силовики. — Молодой человек оставил Деда Мороза у себя дома, а сам ушел продолжать посиделки».
Арт-объект в ближайшее время будет возвращен законным владельцам. Действиям гродненца после проведения проверки будет дана правовая оценка.