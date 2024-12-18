В Гродно нашли местного «Гринча», похитившего часть Санта Клауса у караоке-бара 18.12.2024, 10:11

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Арт-объект в ближайшее время будет возвращен законным владельцам.

Ночью 16 декабря из гродненского караоке-бара был похищен арт-объект «Дед Мороз доставляет подарок», представляющий собой нижнюю часть новогоднего персонажа, пытающегося пролезть в окно. Похитителя нашли, сообщили в МВД.

Так как похищение записала камера видеонаблюдения, то милиция быстро нашла подозреваемого — это 25-летний горожанин. Мужчину силовики назвали «Гринчем».

«Выяснилось, что он подшофе возвращался с гулянки. По пути его взгляд пал на инсталляцию, — написали силовики. — Молодой человек оставил Деда Мороза у себя дома, а сам ушел продолжать посиделки».

Арт-объект в ближайшее время будет возвращен законным владельцам. Действиям гродненца после проведения проверки будет дана правовая оценка.

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