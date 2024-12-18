Bloomberg: Войска КНДР под Курском понесли потери на всех уровнях 18.12.2024, 10:20

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Украинцы успешно атаковали и командные пункты северокорейцев.

Северокорейские войска, дислоцированные в Курской области России, уже понесли значительные потери в столкновениях с украинскими войсками. Как пишет Bloomberg, по данным американских чиновников, потери есть среди всех чинов северокорейских войск, и они исчисляются сотнями.

«Потери понесли почти все ряды северокорейских войск, поскольку украинцы успешно атаковали командные и контрольные узлы своего нового врага», - пишет Bloomberg, ссылаясь за заявление официальных лиц США.

При этом чиновники не назвали конкретных цифр по пропавшим без вести, погибшим и раненым, а также не сообщили, смогут ли некоторые из них вернуться в строй.

По их мнению, украинские войска, скорее всего, смогут продержаться в Курской области еще по крайней мере несколько месяцев, однако это «будет непросто».

Они также отмечают, что хотя военные КНДР являются силами специальных операций, однако до прибытия в Россию им еще не приходилось участвовать в боевых действиях, что может объяснить уровень потерь.

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