Белорус пожаловался на отказ банка обменять доллары 18.12.2024, 10:36

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Комментаторы из соцсетей рассказали лайфхаки.

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором пожаловался на то, что у него в обменном пункте банка не приняли 100-долларовую купюру. Комментаторы поделились своими подобными историями, а также лайфхаками, как выйти из ситуации, пишет «Телеграф».

«Сдаю я ее, а мне под ультрафиолетом посмотрели и говорят, что на ней какое-то пятно. Хорошо, что у меня было еще две штучки [купюры. — прим. ред.]. Я отдал другую, там без вопросов», — рассказал мужчина, при этом не назвав банк, где менял деньги.

По словам автора ролика, в кассе сказали, что просто не будут принимать такую купюру.

«Мы с мужем сделали сегодня эксперимент. Муж купил в банке $100 в первой, а я во второй кассе решила ее сдать — не приняли. Как это называется вообще?» — рассказала свой случай одна комментаторша.

«По мне, это очередные игры…» — считает другой.

«Самое смешное, что банк сам выдаст такие, а потом их же не берут назад», — написала третья. На ее комментарии — больше 1700 лайков.

Кто-то советовал класть доллары на карточку, а потом снимать их. Другой пользователь TikTok утверждал, что в обменных пунктах Технобанка принимают «абсолютно все баксы: с печатями, надорванные, с пятнами и т.д.». «Советую туда обратиться», — порекомендовал он.

На его комментарий ответили, что «Технобанк не берет, проверено». «С печатью берут, с пятном — нет», — поделился своим опытом еще один юзер.

«Если кассир у вас возьмет купюру и она не соответствует признакам платежности банка, то кассир будет сам выкупать. Легко сказать, а попробуйте поработать в обменнике хоть день», — предложила комментаторша.

Кто-то же посоветовал менять купюры с пятнами в Европе. Другая пользовательница TikTok попросила «не разгонять панику». «Уже очень давно не берут валюту с пятнами банки, не важно, какого достоинства купюры», — утверждает она.

«Езжайте в китайский парк, там без проблем меняют», — порекомендовал комментатор, имея в виду индустриальный парк «Великий камень» в Смолевичском районе Минщины.

Также многие советовали пробовать сдавать валюту в кассах других банков, если не приняли в том или ином.

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