закрыть
18 декабря 2024, среда, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус пожаловался на отказ банка обменять доллары

  • 18.12.2024, 10:36
  • 1,238
Белорус пожаловался на отказ банка обменять доллары

Комментаторы из соцсетей рассказали лайфхаки.

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором пожаловался на то, что у него в обменном пункте банка не приняли 100-долларовую купюру. Комментаторы поделились своими подобными историями, а также лайфхаками, как выйти из ситуации, пишет «Телеграф».

«Сдаю я ее, а мне под ультрафиолетом посмотрели и говорят, что на ней какое-то пятно. Хорошо, что у меня было еще две штучки [купюры. — прим. ред.]. Я отдал другую, там без вопросов», — рассказал мужчина, при этом не назвав банк, где менял деньги.

По словам автора ролика, в кассе сказали, что просто не будут принимать такую купюру.

@vavylik_2202 #Беларусь #Минск #обмен #неприняли ♬ оригинальный звук - Руслан

«Мы с мужем сделали сегодня эксперимент. Муж купил в банке $100 в первой, а я во второй кассе решила ее сдать — не приняли. Как это называется вообще?» — рассказала свой случай одна комментаторша.

«По мне, это очередные игры…» — считает другой.

«Самое смешное, что банк сам выдаст такие, а потом их же не берут назад», — написала третья. На ее комментарии — больше 1700 лайков.

Кто-то советовал класть доллары на карточку, а потом снимать их. Другой пользователь TikTok утверждал, что в обменных пунктах Технобанка принимают «абсолютно все баксы: с печатями, надорванные, с пятнами и т.д.». «Советую туда обратиться», — порекомендовал он.

На его комментарий ответили, что «Технобанк не берет, проверено». «С печатью берут, с пятном — нет», — поделился своим опытом еще один юзер.

«Если кассир у вас возьмет купюру и она не соответствует признакам платежности банка, то кассир будет сам выкупать. Легко сказать, а попробуйте поработать в обменнике хоть день», — предложила комментаторша.

Кто-то же посоветовал менять купюры с пятнами в Европе. Другая пользовательница TikTok попросила «не разгонять панику». «Уже очень давно не берут валюту с пятнами банки, не важно, какого достоинства купюры», — утверждает она.

«Езжайте в китайский парк, там без проблем меняют», — порекомендовал комментатор, имея в виду индустриальный парк «Великий камень» в Смолевичском районе Минщины.

Также многие советовали пробовать сдавать валюту в кассах других банков, если не приняли в том или ином.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип