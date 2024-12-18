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Пентагон: США авиаударом уничтожили центр координации хуситов

  • 18.12.2024, 10:57
Пентагон: США авиаударом уничтожили центр координации хуситов

Этот объект использовался для координации атак на гражданские суда и военные корабли.

Силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли высокоточный авиаудар по командному центру хуситов в столице Йемена – городе Сана. Этот объект использовался для координации атак на гражданские суда и военные корабли в южной части Красного моря и в Аденском заливе.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, слова которого цитирует «Укринформ».

По его словам, этот центр использовался для планирования военных операций, в том числе нападений на корабли ВМС США и торговые суда.

Генерал подчеркнул, что действия американских военных демонстрируют приверженность США защите региональных партнеров и международного судоходства от угроз, созданных хуситами.

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