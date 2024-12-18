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Эксперт по питанию назвал завтрак, который прибавит сил и энергии на весь день

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  • 18.12.2024, 11:00
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Эксперт по питанию назвал завтрак, который прибавит сил и энергии на весь день

Он улучшит здоровье кишечника и поможет долго быть сытым.

Профессор и специалист по питанию поделился секретом завтрака, который помогает укрепить здоровье кишечника и надолго сохраняет чувство сытости.

Какой продукт нужно есть с утра, рассказывает профессор Тим Спектор в Instagram.

Профессор Тим Спектор уверен, что один популярный продукт способен поддерживать здоровый микробиом кишечника, что способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы.

Сам профессор ежедневно включает в свой рацион натуральный йогурт. Однако он отмечает, что не каждый йогурт одинаково полезен.

Тим провёл сравнительный анализ различных видов йогурта, доступных в супермаркетах, и предупредил, что многие из них, рекламируемые как «полезные для кишечника», содержат значительное количество сахара.

Чего стоит избегать:

• Некоторые популярные йогурты содержат до трёх чайных ложек сахара на порцию, что делает их менее полезными для здоровья.

• Продукты с пометкой «без сахара» тоже не всегда лучше. Такие йогурты часто содержат искусственные подсластители и добавки, которые, как доказано, вредят микробиому.

«Если вы взглянете на состав таких продуктов, то найдёте химические вещества, такие как эмульгаторы, которые негативно влияют на микрофлору кишечника», — предупреждает эксперт.

Выбор правильного йогурта

Тим Спектор советует отдавать предпочтение простым и натуральным йогуртам, которые содержат лишь два основных ингредиента: молоко и полезные бактерии.

Эксперт также рекомендует выбирать полножирные йогурты, так как они полезны для организма и содержат ценные питательные вещества.

«Чем проще состав, тем лучше. Избегайте продуктов с длинным списком химических добавок», — заключил профессор.

Вывод: Натуральный йогурт без сахара и искусственных добавок — это не только вкусный, но и полезный вариант для завтрака, который способствует здоровью кишечника и общему самочувствию.

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