«Теперь она из резинового сала, это ужас!»
- 18.12.2024, 11:25
Женщина купила любимую колбасу и возмутилась.
Жительница Пинска пожаловалась на то, что испортилось качество ее любимой недорогой колбасы, пишет «Наша Нива». Как это объясняют на мясокомбинате?
Пинчанка купила «Балканскую» колбасу, которая стоит 34 рубля за палку.
— Эта колбаса всегда была из салями и кусочка вяленого мяса. Теперь она из твердого резинового сала. Причем вся палка вот такая. Это просто ужас! Я считаю, совесть все же надо иметь, — возмущается женщина в тиктоке.
За три дня видео набрало более 600 тысяч просмотров. Мнения комментаторов разделились. Кто-то согласился с пинчанкой, что колбасные продукты стали ужасного качества. Кто-то пел оды белорусскому мясу. А кто-то — как всегда — советовал вспомнить времена СССР и качество продуктов тех времен.
Один из комментаторов пошутил: «Подождите немного, год качества скоро закончится». Пинчанка согласилась: «Скорее бы уже, потому что все слишком качественное».
Читательница «Нашай Нівы» связалась с Пинским мясокомбинатом и спросила, почему ухудшилось качество «Балканской» колбасы. Там уточнили: в их ассортименте есть сразу два мясных продукта с таким названием. Это «Балканский классик»и «Балканский из говядины».
На видео в тиктоке именно первый продукт — «Балканский классик». Эта колбаса изготавливается из шейной свиной части и свинины полужирной. По рецептуре в этом продукте допускается доля жировых тканей от 30% до 50%. Это связано с тем, что свиные шеи бывают разные — более и менее жирные. Производители при составлении рецептуры это учитывают и прописывают процентное отклонение.
— Возможно, это не ваш продукт, так как вероятность попадания 50% жира в этом продукте довольно большая, и это надо понимать. Попробуйте аналогичный продукт — «Балканский из говядины». Он менее жирный, — посоветовали на мясокомбинате.
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