The Telegraph: США хотят снова разместить ядерное оружие в Великобритании 2 18.12.2024, 11:28

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Уже в ближайшие несколько лет.

Издание The Telegraph, сообщает, что США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, которое было вывезено оттуда более 15 лет назад — в 2008 году. Эти боеголовки будут размещены на базе Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит из-за угрозы со стороны России.

Отмечается, что на военной базе уже строится специальное место, о котором мало что известно. В издании считают, что там могут расположить хранилища тактического ядерного оружия стоимостью несколько миллионов долларов.

«Глобальная власть меняется, и наступает третий ядерный век. Перспективы безопасности более спорны, более двусмысленны и более опасны, чем мы знали за всю свою карьеру. Нигде это не проявляется так явно, как в ядерной сфере», - процитировало издание начальника штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина.

Журналисты добавили, что уже сейчас в Европе размещены около 100 американских ядерных бомб B61. Они хранятся на базах в Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции и Германии.

Кроме того, еще около 150 ядерных бомб B61 американцы могут сбросить с истребителей F-35. Но все они находятся в США, подчеркнули в издании.

Совместную разработку тактического ядерного оружия обсуждают Великобритания и Франция, поделились в издании. Журналисты отметили, что так европейские страны хотят уменьшить свою военную зависимость от США.

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