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В Минске на продажу выставили бизнес-центр D16

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  • 18.12.2024, 11:36
  • 5,310
В Минске на продажу выставили бизнес-центр D16

Просят больше 10 миллионов долларов.

Крупный столичный бизнес-центр D16 выставили на продажу. Он расположен по улице Долгобродской, недалеко от Тракторного завода. Об этом Office Life  рассказали в компании «Сильван-Инвест».

Изначально задние на ул. Долгобродской, 16, принадлежало Минскому заводу автоматических линий им. Машерова. В 2019–2020 годах его выкупил с аукциона предприниматель и основатель ювелирных сетей «7 Карат», Diamante и «Золотов» Алексей Корягин.

В 2021 году после завершения реконструкции на месте цеха испытания и проектного бюро завода открылся бизнес-центр D16.

У здания четыре этажа. Высота потолков — 4,5 м на втором, третьем и четвертом этажах, а на первом — 6 м. 

За бизнес-центр площадью 5,170 тыс. кв. м хотят примерно $10,34 млн. Стоимость «квадрата» — $2 тыс.

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