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«Стратегическое терпение» Кремля

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  • Андрей Окунь
  • 18.12.2024, 11:42
  • 7,268
«Стратегическое терпение» Кремля
Андрей Окунь

Лучше тут и не скажешь.

Прямо красота с утра пораньше. Один из информированных собеседников «Незыгаря» описал, как в Москве отреагировали на подрыв генерала Кириллова у выхода из дома.

В Кремле считают, что в данной ситуации необходимо проявить «стратегическое терпение».

Вчера я писал, что всем приказано терпеть и не отсвечивать накануне «Прямой линии» президента. Но я и представить не мог, какое шедевральное название этому можно дать. Стратегическое терпение. У меня стратегический хохот. Даже и не знаю, что точнее описывает ситуацию в стране.

Вся наша жизнь — это сплошное стратегическое терпение. Лучше тут и не скажешь. Терпим не просто так, а стратегически, с планированием на годы, ползущие далеко за горизонт.

Когда терпишь не просто так, а стратегически, то и не совсем обидно, что ли. Обрыдлый и несуразный процесс ведь не может носить стратегический характер. Поэтому терпим, таинственно выглядывая из наших житейских окопов взгляды. Как там, еще долго нам стратегически терпеть? Долго, брат, долго. Ну не страшно, главное, что есть стратегия.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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