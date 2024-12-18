закрыть
19 декабря 2024, четверг, 0:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США решили перекрыть РФ поступление ракет из Северной Кореи

14
  • 18.12.2024, 11:53
  • 24,838
США решили перекрыть РФ поступление ракет из Северной Кореи

Заместитель госсекретаря раскрыл подробности.

США уже вскоре введут новые санкции против России и российских энергоресурсов.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт, передает «Голос Америки».

Пайетт, который в течение последних двух недель вел переговоры в Европе и Азии, уверен — международное сообщество продолжит «затягивать петлю», чтобы лишить Россию поступлений от энергоресурсов.

«Мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить энергетические поступления Путина, за которые он покупает ракеты из Северной Кореи и российские дроны, которые ежедневно разрушают украинскую гражданскую инфраструктуру», — подчеркнул Пайетт.

Ранее сообщалось, что контракт Украины и России на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Европа уже приняла шаги, чтобы подготовиться к остановке транзита. Доля российского газа в Европе снизилась до 6%, а российского газа, идущего через Украину — до 4%.

Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, которые закупали более 90% газа из России в прошлом году. Из-за опасений относительно поставок газа Россией, парламент Молдовы в пятницу, 13 декабря, проголосовал за введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе, опасаясь об обеспечении газовых поставок в Приднестровье, которое контролирует Россия.

Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продолжила транзит российского газа.

Ряд компаний Венгрии, Словакии, Австрии и Италии обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором сетуют, что завершение соглашения «приведет к повышению цен для потребителей в Европе» и «усложнит поставки газа».

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что ЕС готовится к окончательному прекращению поставок российских энергоносителей.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман
Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников