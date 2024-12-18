США решили перекрыть РФ поступление ракет из Северной Кореи 14 18.12.2024, 11:53

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Заместитель госсекретаря раскрыл подробности.

США уже вскоре введут новые санкции против России и российских энергоресурсов.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт, передает «Голос Америки».

Пайетт, который в течение последних двух недель вел переговоры в Европе и Азии, уверен — международное сообщество продолжит «затягивать петлю», чтобы лишить Россию поступлений от энергоресурсов.

«Мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить энергетические поступления Путина, за которые он покупает ракеты из Северной Кореи и российские дроны, которые ежедневно разрушают украинскую гражданскую инфраструктуру», — подчеркнул Пайетт.

Ранее сообщалось, что контракт Украины и России на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Европа уже приняла шаги, чтобы подготовиться к остановке транзита. Доля российского газа в Европе снизилась до 6%, а российского газа, идущего через Украину — до 4%.

Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, которые закупали более 90% газа из России в прошлом году. Из-за опасений относительно поставок газа Россией, парламент Молдовы в пятницу, 13 декабря, проголосовал за введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе, опасаясь об обеспечении газовых поставок в Приднестровье, которое контролирует Россия.

Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продолжила транзит российского газа.

Ряд компаний Венгрии, Словакии, Австрии и Италии обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором сетуют, что завершение соглашения «приведет к повышению цен для потребителей в Европе» и «усложнит поставки газа».

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что ЕС готовится к окончательному прекращению поставок российских энергоносителей.

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