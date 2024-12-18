Лукашенко украл у Беларуси участок в Сочи 3 18.12.2024, 11:48

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Земля в курортном поселке отошла бывшему охраннику диктатора.

Владельцем участка возле Сочи, который принадлежал Беларуси, но был продан за очень низкую цену, стал человек, приближенный к Александру Лукашенко. Это выяснили журналисты Белорусского расследовательского центра (БРЦ).

По их данным, новым владельцем участка в Красной Поляне стал Александр Романовский — бывший сотрудник службы безопасности Лукашенко.

Речь идет об участке территорией 9,7 га в элитном курортном поселке Красная Поляна. Согласно БРЦ, в 2021 и 2022 годах Лукашенко двумя секретными указами приказал передать землю российской компании «Комплекс-Инвест». Как выяснил BELPOL, цена за участок была определена в 20 раз ниже рыночной.

«Беларусь могла потерять на этой сделке около 100 миллионов долларов. В феврале 2024 года 99,9% «Комплекс-Инвест» купил гражданин Беларуси Александр Романовский», — заявляют в БРЦ.

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