Автобус МАЗ сгорел в Санкт-Петербурге

Автобус МАЗ сгорел в Санкт-Петербурге15
- 18.12.2024, 11:58
- 6,278
Он горел открытым пламенем.
Утром на юге Петербурга загорелся автобус. Огромные столбы дыма зафиксировали свидетели, пишет «Фонтанка».
В МЧС сделали отчет, что пожар потушили в 10:06. «18 декабря в 09:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Ленинский проспект, около дома 135. В автобусе происходило горение по всей площади», — сообщили спасатели, добавив, что сообщений о пострадавших не поступало.
В тушении огня принимали участие два пожарных расчета и 10 человек личного состава.