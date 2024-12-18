Автобус МАЗ сгорел в Санкт-Петербурге 15 18.12.2024, 11:58

6,278

Он горел открытым пламенем.

Утром на юге Петербурга загорелся автобус. Огромные столбы дыма зафиксировали свидетели, пишет «Фонтанка».

В МЧС сделали отчет, что пожар потушили в 10:06. «18 декабря в 09:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Ленинский проспект, около дома 135. В автобусе происходило горение по всей площади», — сообщили спасатели, добавив, что сообщений о пострадавших не поступало.

В тушении огня принимали участие два пожарных расчета и 10 человек личного состава.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com