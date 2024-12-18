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Автобус МАЗ сгорел в Санкт-Петербурге

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  • 18.12.2024, 11:58
  • 6,278
Автобус МАЗ сгорел в Санкт-Петербурге

Он горел открытым пламенем.

Утром на юге Петербурга загорелся автобус. Огромные столбы дыма зафиксировали свидетели, пишет «Фонтанка».

В МЧС сделали отчет, что пожар потушили в 10:06. «18 декабря в 09:50 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Ленинский проспект, около дома 135. В автобусе происходило горение по всей площади», — сообщили спасатели, добавив, что сообщений о пострадавших не поступало.

В тушении огня принимали участие два пожарных расчета и 10 человек личного состава.

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