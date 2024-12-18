«Это комплимент от шефа» 11 18.12.2024, 12:07

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В брестском кафе таракан бегал по салату.

Брестчанин Александр Баглай сходил в кафе «Пятница» на улице Московской и увидел там таракана в салате, видео об этом он опубликовал в TikTok. Мужчина утверждает, что когда принесли другой салат, то в нем тоже был таракан.

По словам брестчанина, «Пятницу» он посетил во вторник, 17 декабря. В опубликованном видео заметно, как автор ролика держит в руке тарелку салата, а по ней ползает таракан. Позже насекомое (как утверждает мужчина, уже другое) снято на салате, который уже стоит на столе.

«Короче, ничего я не доел. В салате таракан. Принесли второй салат — оттуда еще один таракан большой вылез», — рассказал мужчина.

Топ комментариев такой:

«Кафе «Пятница», какого ты туда в среду поперся».

«Это комплимент от шефа».

«Живой белок, в Китае съели бы и не заметили».

«Он хотел с вами подружиться, а вы ушли».

«Это салат с мясом, настолько свежее, что еще бегает».

«Значит, химии нет. Продукты экологически чистые».

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