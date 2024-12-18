Падение дома Асадов 6 Роман Удот

18.12.2024, 12:11

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Как доказать, что перед нами узурпатор.

Трудно оторваться от съемок освобождаемых политических заключенных из тюрьмы Седная в Сирии. Страшные стены. Измученные люди. Железные прессы, которым давили людей. Какие-то «красные веревки» для пыток, в которые ты даже поверить не можешь.

Но есть вещи из жизни страшной сирийской диктатуры, в которых может убедиться каждый, у кого есть калькулятор.

После бегства Асада из Сирии все бросились плевать ему вслед, обвиняя в нелигитимности. Мол «диктатор», «тиран», «узурпатор». А ведь это не так и просто: доказать, что перед тобой узурпатор. Башар Асад – официально избранный президент. Избранный миллионами сирийцев. На честных, конкурентных выборах.

Разве нет? Возражения, опровержения будут?

Сложно услышать возражения, когда все, у кого были возражения и опровержения, оказывались в тюрьме Седная. Все, кроме царицы наук - математики.

Среди методов фальсификации итогов выборов есть самый мерзкий. К нему прибегают, когда сколько-нибудь массовую, пусть и фальсифицированную поддержку преступники получить не в состоянии.

Я его называю «обратный инжиниринг», когда явку и число голосов вычисляют на калькуляторе под заранее заданный процент, округляют до целого избирателя, публикуют, а потом делят одно на другое, притворяясь, что вычисляют результат. На самом деле фальсификаторы получают обратно то, с чего и начали: заранее придуманную цифру. Этому методу посвящен целый раздел на сайте Electoral Graphic.

Но жулики всегда оставляют следы. Выдает преступников в этом виде преступлений невежество в математике и теории вероятности.

Так как задают они проценты бесхитростно: с точностью до сотых или даже десятых, то и восстановить ход преступления несложно. Нужно лишь присмотреться, насколько круглые получаются дроби в опубликованных результатах.

Получить круглые дроби в результате честного голосования практически невозможно. Теоретическая вероятность таких событий близка к нулю. Это может быть и одна миллиардная. Как мы рассмотрим в примерах ниже. Ниже будет и ролик, иллюстрирующий, насколько это маловероятно для тех, кому сложно воспринимать эти бесконечные ряды нулей.

Но вернемся к Башару Асаду.

Итак, узурпатор или «благословленный лидер арабов, уверенный в выборе своего народа» — как было объявлено при победе Асада на президентских выборах в 2014 году спикером Народного собрания Сирии Моххамадом Джихадом эль-Лахамом? Иронично, но именно само объявление о победе опровергает объявление о победе. Присмотримся к цифрам, сопровождающим эти слова эль-Лахама.

Вот они.

Проголосовавших избирателей – 11 634 412.

Недействительных бюллетеней – 442 108.

Голосов за Башара Асада – 10 319 723.

Голосов за Хассана ан-Нури – 500 279.

Голосов за Махера Хаджара – 372 301.

Нам не нужно ни сложных графиков Шпилькина, ни данных по каждому избирательному участку, как для других методов выявления фальсификаций. Мы просто можем взять в руки калькулятор и убедиться, что Башар Асад – узурпатор.

Действительно, если разделись все числа на число проголосовавших избирателей, то мы получаем невероятно круглые дроби.

Эти простецы даже не стали утруждать себя выдумыванием сотых процентов, как другие мерзавцы из нашей истории. Сирийцы ограничились десятыми долями процента.

Что такое «невероятно круглые дроби»?

Вероятность подобных событий крайне низка. Чтобы со стопроцентной вероятностью получить такое количество нулей на честных выборах, нужно провести двести миллиардов выборов. 200 000 000 000 выборов.

Вероятность можно вычислить множеством способов, приведу лишь один из них. На честных выборах, если бы за Асада проголосовало 10 313 906 сирийцев, у него был бы 88,6%. Нужен еще один сириец до 88,7%. Начиная с 10 313 907-го сирийца и до 10 325 540-го Асад бы получил указанные 88,7%. Уже 10 325 540-й сириец, отдавший за него голос, испортил бы цифру до 88,8%.

Итого: целых 11634 варианта голосования сирийцев дают цифру 88,7%. Но для того, чтобы выпало четыре нуля, то есть чтобы попасть в 88,70000%, есть только два варианта: 10 319 723 и 10 319 724.

10 319 722 еще дадут 88,69999%, а 10 319 725 — уже 88,70001%.

На свободных выборах каждый сириец решает за себя, и цифры получаются случайные. Цифры тоже свободны на свободных выборах.

Вероятность же случайно попасть из 11634 вариантов в два равна 2/11634 = 0,0002 = 0,02% (если, как полагается, округлять до одной значащей цифры, точное значение — 0,01719099%).

А у нас три таких попадания. Четыре числа имеют невероятные нули в дробях. Одно из этих чисел уже зависимо, «несвободно», так как в сумме результаты кандидатов плюс недействительные бюллетени должны давать 100% явки.

На самом деле и там у Асада засада: ошибка на 1 голос. Голосов-то никто не считал по-нормальному. Но будем снисходительны к людям, не знающим математики.

Итак, вероятность трех независимых случайных событий (определяется перемножением) — одна двухсотмиллиардная. В дальнейшем я бы не утруждал вас подобными выкладками, а просто считал, что выпадание «0000» возможно с вероятностью 0,0001–0,0002 или 0,01–0,02%, «000» — 0,001 = 0,1% и так далее.

Если вы самостоятельно добрались до этого места с калькулятором в руках и получили все эти цифры, то вы — наблюдатель на выборах, разоблачивший тирана-узурпатора, и вы можете приступить к расправе с Луганским референдумом, с главой мятежников из «ДНР», с венесуэльским диктатором Мадуро, можете даже подорвать легитимность Владимира Путина на оккупированных территориях Украины.

Оккупант, вооруженный мятежник, социалист и кровавый тиран из Средневековья — таков состав «клиентов» реверсивного инжиниринга.

Логично, что режимы, прибегающие к сокрытию данных по участкам и фабрикующие результаты методом обратного инжиниринга, как правило, — и самые кровавые: у них нет даже той поддержки, которую можно купить за деньги или вынудить админресурсом. Все у них держится на насилии и большой крови.

Все, что они им нужно помимо оружия: листок бумаги и калькулятор. Образованные люди бегут из таких стран, поэтому даже воспользоваться калькулятором преступники не всегда могут, не оставив улик.

Особенно мерзко, что это море крови и насилия скрывается за милыми улыбками позирующих для фотографов самозванцев с такого мирного и доброго мероприятия как выборы.

Роман Удот, The Moscow Times

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